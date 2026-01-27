Ричмонд
37 предостережений вынесли в Ростовской области за недочеты на зимних дорогах

Автоинспекторы проверили состояние донских дорог в зимний период.

Источник: Комсомольская правда

За три дня, с 23 по 25 января, в Ростовской области вынесли 37 предостережений из-за нарушений обязательных требований при содержании дорог в зимний период. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Кроме того, по данным ведомства, за тот же период завели шесть административных дел из-за несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ).

Правоохранители оформили 59 требований об устранении недочетов. Зафиксировали одно невыполненное предписание, было возбуждено административное дело (ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ).

— Обследование дорог проводится в рамках специального режима федерального государственного контроля, также принимаются меры по профилактике нарушений при выполнении работ на проезжей части, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

