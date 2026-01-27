Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы из Волгограда отправили во «Внуково» из-за закрытия «Шереметьево»

Прибытие самолетов в другой аэропорт перенесла авиакомпания «Победа».

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцам, которые сегодня планируют улететь в Москву, следует учитывать нелетную погоду в столице. Рейсы задерживаются, кроме того, из-за временного закрытия на прилет аэропорта «Шереметьево», «Победа» перенаправила свои самолеты в аэропорт «Внуково». Все три рейса из Волгограда в Москву авиакомпании «Победа» сегодня сядут в другом аэропорту, вылетать в Волгоград самолеты тоже будут из Внуково.

Задержки рейсов составляют около 2 часов. На сайте авиакомпании указаны рейсы, которые пришлось скорректировать из-за погодных условий:

DP6966 Волгоград — Москва (Шереметьево) → Волгоград — Москва (Внуково).

DP6967 / DP6968 Москва (Шереметьево) — Волгоград — Москва (Шереметьево) → Москва (Внуково) — Волгоград — Москва (Внуково).

DP6969 Москва (Шереметьево) — Волгоград → Москва (Внуково) — Волгоград.

В «Победе» посоветовали пассажирам добираться до «Внуково» на метро — на дорогах столицы тоже транспортный коллапс. Следите за переносом рейсов в сообщениях от авиакомпании и на табло аэропортов.