Рейсы из Волгограда отправили во «Внуково» из-за закрытия «Шереметьево»

Волгоградцам, которые сегодня планируют улететь в Москву, следует учитывать нелетную погоду в столице. Рейсы задерживаются, кроме того, из-за временного закрытия на прилет аэропорта «Шереметьево», «Победа» перенаправила свои самолеты в аэропорт «Внуково». Все три рейса из Волгограда в Москву авиакомпании «Победа» сегодня сядут в другом аэропорту, вылетать в Волгоград самолеты тоже будут из Внуково.