В парламенте Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Ранее психолог Вероника Ахметова отметила, что запрет соцсетей не защитит детей от вредного контента, а может лишь усилить интерес к ним. Она напомнила, что запретный плод сладок, и подростки будут искать контент втайне от родителей. Эксперт предложила обучать детей цифровой грамотности и навыкам безопасности в интернете.