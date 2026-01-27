В парламенте Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Как передает, депутаты «практически единогласно» поддержали законопроект, одобрив его в первом чтении.
Автором законопроекта стала депутат от президентской партии «Возрождение» Лора Миллер. По ее мнению, задачей этого запрета станет «защита ментального здоровья французской молодежи» на фоне растущего влияния на них социальных сетей.
Отмечается, что одобренный депутатам закон касается не только запрета социальных сетей. Речь идет также о запрете на использование мобильных телефонов в пределах старших школ Франции.
Ранее психолог Вероника Ахметова отметила, что запрет соцсетей не защитит детей от вредного контента, а может лишь усилить интерес к ним. Она напомнила, что запретный плод сладок, и подростки будут искать контент втайне от родителей. Эксперт предложила обучать детей цифровой грамотности и навыкам безопасности в интернете.