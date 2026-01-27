«Чтобы не шалили эти так называемые ветеринарные врачи». Минсельхозпрод хочет вернуть лицензирование ветпомощи в Беларуси

Минсельхозпрод хочет вернуть лицензирование ветпомощи в Беларуси. Подробности в эфире СТВ озвучил первый заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Глущенко.
По его словам, в стране с 2019 года отсутствует лицензирование на оказание лечебной помощи животным. Кирилл Глущенко обратил внимание, что в стране осталось лицензирование в отношении торговли ветпрепаратами, а также на их производство.
Глущенко заявил, что было принято решение о необходимости того, чтобы вернуться к лицензированию, «чтобы еще один инструмент контроля появился, чтобы не шалили эти так называемые ветеринарные врачи, как частные, так и государственные, при осуществлении своей деятельности».
Тем временем МАРТ оценил возможность введения регулирования цен на ветеринарные услуги в Беларуси.
