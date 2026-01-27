Ричмонд
Молдавские полицейские доставили роженицу до машины скорой помощи, застрявшей на обледенелой дороге: Будущая мама вовремя попала к врачам

По всей стране машины скорой помощи массово застревают на обледенелых трассах [видео]

Источник: Комсомольская правда

В селе Матеуцы Резинского района сотрудники полиции оперативно отреагировали на экстренный вызов, когда машина скорой помощи застряла на обледенелой дороге и не смогла добраться к беременной женщине, сообщает полиция.

Патрульные приняли решение самостоятельно забрать женщину из дома и доставить её к медицинскому экипажу.

Этот поступок позволил избежать опасной задержки и вовремя передать будущую маму под наблюдение врачей.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

По всей стране машины скорой помощи массово застревают на обледенелых трассах. В Кантемирском, Яловенском районах, в Вулканештах и Кайнарах спасатели ГИЧС вынуждены буквально на руках или буксиром доставлять медиков к пациентам.

Всего за сутки зафиксировано 53 опасных ситуаций.