Молдавские полицейские доставили роженицу до машины скорой помощи, застрявшей на обледенелой дороге: Будущая мама вовремя попала к врачам

В селе Матеуцы Резинского района сотрудники полиции оперативно отреагировали на экстренный вызов, когда машина скорой помощи застряла на обледенелой дороге и не смогла добраться к беременной женщине, сообщает полиция.
Патрульные приняли решение самостоятельно забрать женщину из дома и доставить её к медицинскому экипажу.
Этот поступок позволил избежать опасной задержки и вовремя передать будущую маму под наблюдение врачей.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
По всей стране машины скорой помощи массово застревают на обледенелых трассах. В Кантемирском, Яловенском районах, в Вулканештах и Кайнарах спасатели ГИЧС вынуждены буквально на руках или буксиром доставлять медиков к пациентам.
Всего за сутки зафиксировано 53 опасных ситуаций.