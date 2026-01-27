Умер 91-летний худрук капеллы Петербурга Владислав Чернушенко

Стало известно о смерти 91-летнего художественного руководителя Капеллы Петербурга Владислава Чернушенко. Информация появилась во вторник, 27 января.
Музыкант был народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий РФ и почетным гражданином Северной столицы. Чернушенко являлся худруком Капеллы почти всю свою жизнь, на протяжении 52 лет.
«С именем Владислава Чернушенко связана целая эпоха в многовековой истории Капеллы. Его вклад в отечественную музыкальную культуру воистину бесценен. Владислав Александрович оставил нам богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков», — отмечается в Telegram-канале учреждения.
Дата, место и время прощания с ушедшим музыкантов будут известны позднее.