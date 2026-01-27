Ричмонд
В Ростове прокуратура вступилась за пенсионерку, которую обманули мошенники

Ростовской пенсионерке вернут 300 тысяч рублей со счета, на который она перевела деньги мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове жительница центра города стала жертвой мошенников. Пенсионерка перевела 300 тысяч рублей на счет, который ей озвучили аферисты. Известно, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Его сейчас расследуют правоохранители.

— В защиту прав пенсионерки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения, — добавили в надзорном ведомстве. — Судом требования удовлетворены, в пользу женщины взысканы указанные денежные средства.

