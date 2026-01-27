Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы

«После полного восстановления речи и двигательных функций, пациентка была переведена на амбулаторное наблюдение. Через некоторое время она смогла самостоятельно родить здорового малыша. Ребенок появился на свет с весом 2860 граммов и ростом 45 сантиметров», — уточняется в сообщении.