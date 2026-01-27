Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непогода в Молдове: отключения электричества и перекрытые трассы

Дожди, а затем сильные морозы, привели к гололедице.

Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 53% 764 мм рт. ст. -2°
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Сложные погодные условия оставили без электроэнергии 12 населенных пунктов в Молдове. Об этом сообщили в компании-поставщике Premier Energy Distribution.

«Компания Red-Nord зафиксировала внеплановые отключения электроэнергии продолжительностью более 3 минут, затронувшие в общей сложности 16408 потребителей. С 26 января 2025 года, с 18:00 до 20:00, от электроснабжения отключены 9181 потребитель», — говорится в заявлении поставщика.

По данным компании, поломки возникли из-за образования инея на проводах.

Перекрытие трасс и коллапс на дорогах.

Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории страны зафиксированы временные блокировки дорожного движения. Все из-за гололеда, который сформировался дождя днем ранее, а затем морозной ночи.

Перекрыты следующие трассы и участки на дорогах:

Трасса M-3, по направлению к селу Рэзень, Яловенского района — движение полностью приостановлено.

Трасса M-1, участок между населёнными пунктами Пэнашешть и Кэприана, Страшенского района — движение временно заблокировано.

Трасса M-5, периметр перекрёстка Негрешть — Греблешть — движение транспорта приостановлено.

В нескольких населённых пунктах образовались локальные временные заторы. В настоящее время соответствующие службы проводят работы по разблокированию дорог.

Также введен временный запрет на пересечение границы грузовыми авто.

Начало учебы и рабочего дня будет позже.

Рабочий день и занятия в школе на этой неделе будут начинать в 9:00. Об этом было объявлено после заседания Национального центра управления кризисами (НЦУК), на котором также присутствовал премьер-министр Александру Мунтяну.

В Приднестровье руководство приняло решение перевести детей на дистанционное обучение в течение этой недели, о чем сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Ранее в Кишиневе закрыли школы на понедельник и вторник из-за гололеда, преимущественно на тротуарах. В помощь коммунальным службам во многих городах Молдовы были направлены солдаты Национальной армии.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше