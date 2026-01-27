Непогода в Молдове: отключения электричества и перекрытые трассы

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Сложные погодные условия оставили без электроэнергии 12 населенных пунктов в Молдове. Об этом сообщили в компании-поставщике Premier Energy Distribution.
«Компания Red-Nord зафиксировала внеплановые отключения электроэнергии продолжительностью более 3 минут, затронувшие в общей сложности 16408 потребителей. С 26 января 2025 года, с 18:00 до 20:00, от электроснабжения отключены 9181 потребитель», — говорится в заявлении поставщика.
По данным компании, поломки возникли из-за образования инея на проводах.
Перекрытие трасс и коллапс на дорогах.
Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории страны зафиксированы временные блокировки дорожного движения. Все из-за гололеда, который сформировался дождя днем ранее, а затем морозной ночи.
Перекрыты следующие трассы и участки на дорогах:
Трасса M-3, по направлению к селу Рэзень, Яловенского района — движение полностью приостановлено.
Трасса M-1, участок между населёнными пунктами Пэнашешть и Кэприана, Страшенского района — движение временно заблокировано.
Трасса M-5, периметр перекрёстка Негрешть — Греблешть — движение транспорта приостановлено.
В нескольких населённых пунктах образовались локальные временные заторы. В настоящее время соответствующие службы проводят работы по разблокированию дорог.
Также введен временный запрет на пересечение границы грузовыми авто.
Начало учебы и рабочего дня будет позже.
Рабочий день и занятия в школе на этой неделе будут начинать в 9:00. Об этом было объявлено после заседания Национального центра управления кризисами (НЦУК), на котором также присутствовал премьер-министр Александру Мунтяну.
В Приднестровье руководство приняло решение перевести детей на дистанционное обучение в течение этой недели, о чем сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Ранее в Кишиневе закрыли школы на понедельник и вторник из-за гололеда, преимущественно на тротуарах. В помощь коммунальным службам во многих городах Молдовы были направлены солдаты Национальной армии.