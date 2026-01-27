Ричмонд
Названа причина несчастных случаев и ЧП в сфере туризма Казахстана

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 27 января 2026 года на заседании правительства заявил о нехватке инспекторов в акваториях и на пляжах, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, в сфере туризма имеются вопросы недостаточного контроля.

«В регионах выявлена острая нехватка инспекторского состава — наблюдение за всей акваторией области осуществляет всего один сотрудник транспортной инспекции (Министерство транспорта), что делает невозможным надлежащее обеспечение безопасности. Зафиксированы факты эксплуатации судов без удостоверений и без спасательных средств», — сказал Мырзабосынов.

Кроме того, по его словам, отмечается отсутствие спасательных вышек и медицинских пунктов, а также нерегулируемая деятельность водного транспорта.

«В результате этих пробелов в прошлом сезоне зафиксированы несчастные случаи и чрезвычайные происшествия с угрозами здоровью и жизни туристов», — добавил министр.

Ранее мы писали, что в Актау подросток едва не утонул в Каспийском море.