Названа причина несчастных случаев и ЧП в сфере туризма Казахстана

По его словам, в сфере туризма имеются вопросы недостаточного контроля.
«В регионах выявлена острая нехватка инспекторского состава — наблюдение за всей акваторией области осуществляет всего один сотрудник транспортной инспекции (Министерство транспорта), что делает невозможным надлежащее обеспечение безопасности. Зафиксированы факты эксплуатации судов без удостоверений и без спасательных средств», — сказал Мырзабосынов.
Кроме того, по его словам, отмечается отсутствие спасательных вышек и медицинских пунктов, а также нерегулируемая деятельность водного транспорта.
«В результате этих пробелов в прошлом сезоне зафиксированы несчастные случаи и чрезвычайные происшествия с угрозами здоровью и жизни туристов», — добавил министр.
Ранее мы писали, что в Актау подросток едва не утонул в Каспийском море.