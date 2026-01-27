Названа причина несчастных случаев и ЧП в сфере туризма Казахстана

«В регионах выявлена острая нехватка инспекторского состава — наблюдение за всей акваторией области осуществляет всего один сотрудник транспортной инспекции (Министерство транспорта), что делает невозможным надлежащее обеспечение безопасности. Зафиксированы факты эксплуатации судов без удостоверений и без спасательных средств», — сказал Мырзабосынов.