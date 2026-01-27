Ричмонд
В честь дня рождения Чехова лидер группы «Звери» представит новую песню

«Вишневый сад»: Рома Зверь выпустит трек по мотивам классической пьесы.

Источник: Комсомольская правда

Лидер группы «Звери» Рома Зверь в день рождения Антона Павловича Чехова, 29 января, выпустит новый сингл «Вишневый сад», вдохновленный одноименной пьесой классика. Об этом группа сообщила в своем телеграм-канале.

Отметим, что Рома Зверь не первый год посвящает творчество своему земляку — писателю из Таганрога. С 2023 года музыкант ежегодно выпускает треки по мотивам произведений Чехова, отмечая таким образом день его рождения.

Новая композиция, по словам автора, звучит так, будто в соавторы был приглашен «гений русской мысли».

— В треке сочетаются бойкие гитарные риффы, надрывные ударные и изысканный текст, содержащий прямые отсылки к знаменитой пьесе.

Поклонники группы с энтузиазмом встретили новость о релизе.

— Очень классная традиция — каждый день рождения Чехова выпускать песню! И про великого человека не забываем, и прекрасную музыку слушаем, — написали в комментариях слушатели.

