Туризм в Казахстане берут под жесткий контроль — что потребовал Премьер-министр

По данным Правительства, туристическая отрасль Казахстана показывает положительную динамику. В 2025 году количество туристов выросло на 12% и превысило 10 млн человек. В стране работает около 4,5 тыс. объектов размещения — гостиниц, отелей, баз отдыха. Объем инвестиций в отрасль увеличился на 32% и превысил 1,2 трлн тенге.