Туризм в Казахстане берут под жесткий контроль — что потребовал Премьер-министр

Несмотря на рост туристического потока и инвестиций, отрасль по-прежнему сталкивается с системными проблемами: от завышенных цен и грязных пляжей до отсутствия интернета, дорог и медпунктов, передает DKNews.kz.
Поводом для жесткой постановки вопроса стали задачи, ранее обозначенные Главой государства, а также многочисленные жалобы граждан и туристов.
Рост есть, но проблемы никуда не делись.
По данным Правительства, туристическая отрасль Казахстана показывает положительную динамику. В 2025 году количество туристов выросло на 12% и превысило 10 млн человек. В стране работает около 4,5 тыс. объектов размещения — гостиниц, отелей, баз отдыха. Объем инвестиций в отрасль увеличился на 32% и превысил 1,2 трлн тенге.
Кроме того, Казахстан улучшил позиции в глобальном туристическом индексе Всемирного экономического форума, поднявшись с 66-го на 52-е место. Цель — войти в ТОП-50.
Однако, как подчеркнул Олжас Бектенов, рост цифр не означает, что проблемы решены.
Алаколь, сервис и безопасность: за что критиковал Президент.
Премьер-министр напомнил, что в прошлом году Президент подверг жесткой критике состояние туристической инфраструктуры, особенно вокруг озера Алаколь. Речь шла о сервисе, безопасности, санитарии и общем уровне организации популярных туристических зон.
За полгода была проведена определенная работа:
в ряде регионов созданы постоянные оперативные штабы по туризму, в селах вокруг Алаколя решаются вопросы водоотведения и берегоукрепления, в Восточно-Казахстанской области усилена работа коммунальных служб в туристических локациях.
Но проверки показали: системных проблем по-прежнему много.
Интернет, санитария и дороги — слабые места отрасли.
Среди ключевых проблем, которые регулярно фиксируются проверками и жалобами туристов:
отсутствие стабильного и качественного интернета в туристических зонах; грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований; отсутствие заключений СЭС у мест массового отдыха; плохая транспортная доступность удаленных туристических дестинаций; слабый придорожный сервис; перебои с энергоснабжением; нехватка круглосуточных медицинских постов, полиции и спасателей.
Показательный пример — Карагандинская область: из 149 мест массового отдыха санитарные заключения получили только 80 объектов, а из 28 пляжей — всего 3.
Отдельно Премьер-министр отметил завышенные цены на гостиницы, питание и товары вблизи туристических объектов, а также замусоренность территорий и отсутствие нормальных подъездных путей и парковок.
Создается координационный совет: контроль усилят.
Для решения накопившихся проблем Олжас Бектенов поручил создать Оперативный координационный совет с участием акиматов, палаты «Атамекен», крупных предпринимателей и отраслевых экспертов. Совет возглавит заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.
Министерству туризма и спорта поручено в течение трех дней внести проект распоряжения, а уже в течение месяца обновить План действий к Концепции развития туризма с учетом всех поручений и замечаний Президента.
«Формальный подход недопустим. Аппарат Правительства будет проводить регулярные проверки туристических объектов и постоянно мониторить ситуацию», — подчеркнул Премьер-министр.
Казахстан плохо продает себя иностранцам.
Отдельный блок обсуждения был посвящен международному продвижению страны. По словам Бектенова, иностранные туристы выбирают направления, ориентируясь на интернет и соцсети, однако инструменты продвижения Казахстана не обновлялись последние четыре года.
Используется устаревшая информация, практически отсутствуют современные материалы о культуре, этнографии, событиях и фестивалях.
В связи с этим Министерству туризма, Министерству культуры, компании «Kazakh Tourism» и акиматам поручено в месячный срок подготовить детальный план продвижения на 2026 год, синхронизированный с культурными, спортивными и массовыми мероприятиями.
Национальные парки и инвестиции: ищут компромисс.
Бизнес также сталкивается с ограничениями при реализации инвестпроектов:
сложности доступа к территориям национальных парков, запреты на использование прибрежных защитных зон, невозможность подвести инфраструктуру для туристических объектов, включая аквапарки.
Премьер-министр поручил профильным министерствам изучить международный опыт и предложить механизмы регулируемого доступа, которые позволят развивать туризм без ущерба для экологии.
Что это значит на практике.
По сути, Правительство переходит от деклараций к ручному управлению туристическим сезоном. Уже к началу лета министерства и акиматы должны обеспечить:
порядок в туристических зонах, адекватные цены, безопасность, базовый комфорт для отдыхающих.
Иначе рост туристического потока рискует обернуться репутационными потерями.