Восточные костюмы, дефиле и главная корона: как прошел финал «Мисс Татарстан — 2026»

В Казани завершился конкурс «Мисс Татарстан — 2026»: в финал прошли 30 девушек, которые соревновались на сцене нового здания театра Камала. Восточные костюмы, оригинальное дефиле в купальниках, каверзные вопросы в интеллектуальном раунде и первые эмоции победительницы — об этом пишет ИА «Татар-информ».
Финал конкурса прошел в новом здании театра Камала.
В Казани подвели итоги XXVIII конкурса «Мисс Татарстан — 2026». Финальное шоу состоялось в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала и собрало 30 участниц из разных муниципалитетов республики.
В этом году организаторы сделали акцент на восточной тематике. Ее использовали в оформлении сцены и в образах участниц, а единый стиль помог связать все элементы шоу и сделать его визуально цельным.
Президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, обращаясь к участницам и зрителям, отметила, что республика продолжает быть богатой на талантливых и ярких участниц конкурса.
«Мы счастливы стоять с этими прекрасными девушками на одной сцене. Я счастлива, что наша земля не оскудевает и очередная 30-ка красавиц стоит здесь на сцене», — заявила она.
Костюмы создали в единой восточной стилистике.
Над созданием костюмов, как и в предыдущие годы, работала дизайнер Екатерина Тонюшкина. Она разработала коллекцию специально для финала с учетом общей концепции и оформления сцены.
Тонюшкина в комментарии «Татар-информу» пояснила, что в этом проекте опиралась на разные пласты восточной культуры. По ее словам, источником вдохновения послужил не один регион, а обобщенный образ Востока.
В нарядах использовались преимущественно зеленые, голубые и фиолетовые оттенки, плотные и струящиеся ткани, а также декоративные элементы с восточными орнаментами.
Сцену оформили в виде восточного дворца.
Для финала сцена театра полностью трансформировалась. На ней установили интерактивные экраны, транслирующие изображение восточного дворца. Из этого пространства участницы появлялись во время выходов и туда же возвращались после завершения номеров.
Первый этап конкурса прошел в формате знакомства. Девушки выходили в строгих коротких платьях зеленого, голубого и фиолетового цветов, дополненных аксессуарами в восточном стиле. Во время выхода участницы рассказывали о себе, своем городе, возрасте, учебе или профессии, а также делились личными интересами и планами.
Этот этап стал вводным и позволил жюри оценить не только внешние данные, но и умение конкурсанток держаться на сцене и презентовать себя.
Оригинальное дефиле в купальниках.
Вторым этапом стало дефиле в купальниках, которое традиционно вызывает повышенное внимание публики. В этом году выход отличался оригинальной интерпретацией: образы включали шаровары, восточные халаты и платки, повязанные на поясе.
Необычным оказалось и сценическое решение. Участницы выезжали на вращающейся платформе группами по десять человек, после чего проходили по передней части сцены. При смене групп возникали технические сложности — предыдущие участницы не всегда успевали покинуть сцену до появления следующих.
В результате девушкам приходилось быстро ориентироваться и сохранять равновесие на движущейся конструкции. По итогам этого этапа конкурс покинули 20 участниц, а десять девушек продолжили борьбу за титул в суперфинале.
В суперфинале вопросы задавал джинн.
Третьим этапом стал интеллектуальный конкурс «Давайте поговорим». Для него участницы сменили образы, выйдя на сцену в длинных закрытых платьях преимущественно зеленых оттенков с восточными орнаментами и широкими рукавами.
Формат конкурса был стилизован под восточную сказку: вопросы девушкам задавал джинн. Чтобы получить вопрос, участницам нужно было потереть лампу, установленную в центре сцены. Такой прием стал частью общего сценического замысла.
Наиболее сложным оказался вопрос от члена жюри — Народного артиста РТ, художественного руководителя камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова. Он поинтересовался у одной из конкурсанток, кто такая муза. Участница не смогла сразу сформулировать ответ, но пообещала в ближайшее время разобраться в этом вопросе.
Кому досталась главная корона конкурса.
По результатам всех этапов конкурса титул «Мисс Татарстан — 2026» завоевала уроженка Нижнекамска Амира Шарипова. По решению жюри титул победительницы и главную корону конкурса получила именно она.
После награждения Амира Шарипова рассказала журналистам, что пока не до конца осознает произошедшее.
«До сих пор до конца не осознаю, что это произошло со мной. Это как будто сон и нахожусь не здесь. Хочется побыстрее разделить эту радость со своими друзьями и семьей», — поделилась эмоциями победительница.
Она добавила, что обучается на первом курсе Казанского федерального университета на факультете менеджмента.
Титул первой вице-мисс Татарстана был присужден Камилле Гаттаровой из Зеленодольска. Звание «Мисс Казань» получила Евгения Петрова, представляющая столицу республики.