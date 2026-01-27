В Усть-Илимске волчица загрызла собаку, которая сидела на цепи. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, дикого хищника местные видели на территории садоводства «Самородок».
— Ночью волчица загрызла собаку, находившуюся на привязи, и утащила в лес, — уточняется в сообщении.
После этого случая местные власти организовали поиски и отслеживание волчицы. Специалисты отмечают, что нападения волков на людей крайне редки. Несмотря на это стоит быть осторожными. В случае встречи с волком или обнаружения признаков его следов или остатков добычи, незамедлительно сообщите об этом по номеру 112.
