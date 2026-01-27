Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Илимске волчица загрызла собаку, которая сидела на цепи

Местные власти организовали поиски и отслеживание хищника.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске волчица загрызла собаку, которая сидела на цепи. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, дикого хищника местные видели на территории садоводства «Самородок».

— Ночью волчица загрызла собаку, находившуюся на привязи, и утащила в лес, — уточняется в сообщении.

После этого случая местные власти организовали поиски и отслеживание волчицы. Специалисты отмечают, что нападения волков на людей крайне редки. Несмотря на это стоит быть осторожными. В случае встречи с волком или обнаружения признаков его следов или остатков добычи, незамедлительно сообщите об этом по номеру 112.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что фуры с животными и мясом без документов остановили на границе Приангарья.