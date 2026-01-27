OrdaMed считает преждевременными публичные обвинения до завершения расследования

Еркин Длимбетов, основатель и руководитель АО «OrdaMed», в своем заявлении подчеркивает: «Все поставляемое нами оборудование — реальное, заводского производства, введено в эксплуатацию и используется медицинским персоналом по всей стране». Он отмечает, что речь идет не о подделке товара, а о «правовой трактовке отдельных производственных и организационных процессов прошлых лет, связанных с локализацией и оформлением документов».