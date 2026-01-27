OrdaMed считает преждевременными публичные обвинения до завершения расследования

В официальном заявлении компания подчеркивает, что работает на рынке более 20 лет, поставила и обслужила тысячи единиц оборудования, которое ежедневно используется в государственных и частных больницах и клиниках по всей стране. Компания активно расширяет производство и сервисную сеть, инвестируя в развитие отрасли и качество медицинского обслуживания.
Несмотря на то, что следствие тянется уже несколько лет, громкие обвинения КНБ появились только сейчас.
Еркин Длимбетов, основатель и руководитель АО «OrdaMed», в своем заявлении подчеркивает: «Все поставляемое нами оборудование — реальное, заводского производства, введено в эксплуатацию и используется медицинским персоналом по всей стране». Он отмечает, что речь идет не о подделке товара, а о «правовой трактовке отдельных производственных и организационных процессов прошлых лет, связанных с локализацией и оформлением документов».
Такие досудебные обвинения ставят под удар репутацию компании, однако АО «OrdaMed», продолжает работу в штатном режиме и несет ответственность перед врачами, пациентами, партнерами и государством.
«Компания не располагает и не раскрывает материалы досудебного расследования и выражает исключительно свою позицию в рамках защиты деловой репутации», говорит Еркин Длиметов.
АО «OrdaMed» не заинтересовано в сокрытии возможных нарушений и считает важным, чтобы правовая оценка давалась исключительно судом, на основе фактов и закона, а не публичных интерпретаций до завершения расследования", — подчеркивается в официальном заявлении компании.
Материал предоставлен пресс-службой АО «OrdaMed».