Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Щербинка в Москве

«Мы продолжаем улучшать материальную базу Главного управления внутренних дел. Многое сделано. Большинство зданий уже находится в хорошем состоянии, но работы еще достаточно», — сказал Собянин, общаясь с сотрудниками московской полиции во время открытия отдела.
Мэр напомнил, что в 2025 году было построено четыре новых здания полиции.
«В 2026 году — еще два новых здания. Продолжаем реконструкцию. Открываем сегодня Щербинский РОВД — современное, светлое, хорошее здание, приспособленное для работы. Здесь для этого есть все — и для работников полиции, и для населения, которое будет обращаться сюда за помощью. Так что поздравляю, друзья, с новосельем», — отметил Собянин.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, площадь предыдущего здания ОВД по району Щербинка была недостаточной для эффективной работы подразделения штатной численностью свыше 180 человек, обслуживающего район Новой Москвы с населением свыше 135 тыс. человек.
Новое здание отдела
Новое здание площадью 7,6 тыс. кв. м было возведено по индивидуальному проекту по адресу: улица Захарьинские дворики, д. 2, примерно в 20 минутах ходьбы от городского вокзала Щербинка второй линии Московских центральных диаметров. Строительство осуществлялось с июня 2022 года по август 2025 года. Работы были выполнены за счет столичного бюджета по программе «Безопасный город», отмечается в сообщении.
В здании созданы условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции. В частности, для сотрудников обустроены помещения боевой и служебной подготовки, включая стрелковый и лазерный тиры, помещения дежурной части, следственного отдела, отделов уголовного розыска и дознания, групп охраны и конвоирования подозреваемых, тылового обеспечения и другие. Кроме того, в здании есть зал борьбы и тренажёрный зал, для проведения оперативных совещаний и других рабочих мероприятий — конференц-зал.
Переезд сотрудников в новое здание будет завершен в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.
Как сообщили в мэрии, всего с 2010 года было введено 30 новых объектов столичной полиции, включая комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам, ОВД по районам Академический, Бескудниковский, Гольяново, Даниловский, Котловка, Молжаниновский, Очаково-Матвеевское, Ростокино, Северный, Тверской, Ховрино, Хорошёво-Мнёвники, Щербинка, Южнопортовый, Якиманка и город Московский, МО МВД России «Коммунарский», Центр кинологической службы, комплекс административных зданий на Рябиновой улице. В 2026 году будет завершено строительство объекта в районах Лосиноостровский (6 тыс. кв.м), в 2027 году — Проспект Вернадского (6,4 тыс. кв.м).
В планах на 2027−2030 годы — возведение 20 объектов, говорится в сообщении. Так, административные здания появятся в районах Тверской, Бекасово, Обручевский, Зюзино, проспект Вернадского, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Царицыно, Филевский Парк, Крюково, Выхино, Тропарево-Никулино, Щукино, Филимонковский, Вороново, Внуково, Краснопахорский и Троицк. Одновременно ведется комплексная реконструкция и благоустройство объектов ГУ МВД России по Москве. Начиная с 2011 года завершены работы на 222 объектах, включая: 80 зданий районных отделов внутренних дел; шесть жилых домов — семейных общежитий для сотрудников полиции; 91 спортивную и хоккейную площадку для тренировок и отдыха личного состава; 45 иных ведомственных объектов. В мэрии отметили, что в 2026 году планируется выполнить капитальный ремонт пяти объектов, включая ОВД по району Крылатское и административные здания ГУ МВД России по Москве.
Безопасность столицы
В 2010—2025 годах общее число совершенных в Москве преступлений уменьшилось на 35% — со 185,9 тыс. до 120,9 тыс. В прошлом году число преступлений снизилось на 7,7% по сравнению с 2024 годом, подчеркнули в пресс-службе.
Показатель уровня преступности уменьшился на 48,5% — с 1 770 до 911 на 100 тыс. человек населения. Число убийств сократилось более чем в 3,5 раза, квартирных краж — в 64 раза, хищений автомобилей — почти в 47 раз, разбоев — в 13 раз, грабежей — в 20 раз, хулиганств — почти в 5 раз. Более чем втрое сократилось количество преступлений в общественных местах, отмечается в сообщении.