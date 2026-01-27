Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Щербинка в Москве

В планах на 2027−2030 годы — возведение 20 объектов, говорится в сообщении. Так, административные здания появятся в районах Тверской, Бекасово, Обручевский, Зюзино, проспект Вернадского, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Царицыно, Филевский Парк, Крюково, Выхино, Тропарево-Никулино, Щукино, Филимонковский, Вороново, Внуково, Краснопахорский и Троицк. Одновременно ведется комплексная реконструкция и благоустройство объектов ГУ МВД России по Москве. Начиная с 2011 года завершены работы на 222 объектах, включая: 80 зданий районных отделов внутренних дел; шесть жилых домов — семейных общежитий для сотрудников полиции; 91 спортивную и хоккейную площадку для тренировок и отдыха личного состава; 45 иных ведомственных объектов. В мэрии отметили, что в 2026 году планируется выполнить капитальный ремонт пяти объектов, включая ОВД по району Крылатское и административные здания ГУ МВД России по Москве.