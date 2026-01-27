Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава Минздрава предупредил о рисках для пациентов из-за новых проверок

Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов прокомментировал решение Минздрава спустя три года возобновить плановые проверки частных медучреждений. По его мнению, такие меры приведут к снижению госзаказа частным клиникам, а затем и к снижению доступности медицины в целом.

Источник: Курсив

На сегодняшний день, отметил Биртанов, около половины поставщиков минздрава, которые оказывают казахстанцам бесплатные для них услуги — это частные компании. При этом осваивают они около 25% государственного финансирования.

Если «частники» перестанут получать госзаказ, то частные клиники, например, чтобы покрыть упущенные выгоды, повысят свои тарифы и расширят спектр услуг. При этом у них более высокий фонд заработных плат, а значит, лучших врачей они смогут переманить к себе.

В госсекторе тем временем число пациентов увеличится, а медперсонал сократится. Значит, в бесплатных поликлиниках очереди станут просто колоссальными. В некоторых городах часть поликлиник — частные, а значит, жителей придется открепить от них и прикрепить к государственным.

«В сухом остатке не дальше чем через год мы увидим рост доли карманных расходов граждан на здоровье. Из-за того, что в госсекторе будут очереди и дефицит специалистов, за исследованиями и на операции люди пойдут к “частникам”», — считает Елжан Биртанов.