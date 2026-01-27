Работа учреждений и уроки в школах Молдовы всю неделю будут начинаться с девяти утра: В правительстве нашли средство борьбы с обледенением на дорогах и тротуарах

В течение этой недели работа учреждений и уроки в школах Молдовы будут начинаться с 09:00 в целях обеспечения безопасности в сложных погодных условиях — Национальный центр управления кризисами.
А не логичнее было бы перейти на дистанционное обучение?
До конца недели синоптики каждое утро таким обещают.
Эти из управления кризисами сейчас выходили на улицу?
Там и в 11 часов пройти невозможно по тротуарам.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.
Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).
В нашей стране жить и есть опасно: Кто и зачем травит жителей Молдовы опасными для здоровья продуктами.
Создается ощущение, что над нами ставят бесчеловечный эксперимент (далее…).
Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин.
Обратный отсчёт пошёл — бензина в Молдове осталось на несколько дней (далее…).