Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работа учреждений и уроки в школах Молдовы всю неделю будут начинаться с девяти утра: В правительстве нашли средство борьбы с обледенением на дорогах и тротуарах

Национальный центр управления кризисами принял решение изменить режим работы бюджетных учреждений и учебных заведений на текущую неделю.

Источник: Комсомольская правда

В течение этой недели работа учреждений и уроки в школах Молдовы будут начинаться с 09:00 в целях обеспечения безопасности в сложных погодных условиях — Национальный центр управления кризисами.

А не логичнее было бы перейти на дистанционное обучение?

До конца недели синоптики каждое утро таким обещают.

Эти из управления кризисами сейчас выходили на улицу?

Там и в 11 часов пройти невозможно по тротуарам.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.

Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).

В нашей стране жить и есть опасно: Кто и зачем травит жителей Молдовы опасными для здоровья продуктами.

Создается ощущение, что над нами ставят бесчеловечный эксперимент (далее…).

Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин.

Обратный отсчёт пошёл — бензина в Молдове осталось на несколько дней (далее…).