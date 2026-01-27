Порядок расчета больничных изменится в Беларуси. Это предусмотрено постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты № 1 от 22 января 2026 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В ведомстве пояснили, что одно из основных изменений состоит в том, что формы документов персонифицированного учета были дополнены кодом категории застрахованного лица «58». Указанный код нужен для отражения периодов военной службы, а также службы в силовых структурах при назначении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.
Кроме того, документ уточняет порядок расчета среднедневного заработка для назначения пособий. Так, при расчете были исключены периоды военной службы, которые прописаны в документах персонифицированного учета. Вместе с тем было установлено, что указанные периоды включаются в страховой стаж для пособий по временной нетрудоспособности. Но в том случае, если они подтверждены документами персонифицированного учета. Был определен и порядок округления среднедневного заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности. Перечисленные изменения вступят в силу с 28 января 2026 года.
Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 февраля 2026 года: вырастут пенсии и пособия, поднимутся возрастные доплаты пенсионерам, потяжелеют жировки, а некоторых школьников ждут каникулы.