Порядок расчета больничных изменится в Беларуси

Кроме того, документ уточняет порядок расчета среднедневного заработка для назначения пособий. Так, при расчете были исключены периоды военной службы, которые прописаны в документах персонифицированного учета. Вместе с тем было установлено, что указанные периоды включаются в страховой стаж для пособий по временной нетрудоспособности. Но в том случае, если они подтверждены документами персонифицированного учета. Был определен и порядок округления среднедневного заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности. Перечисленные изменения вступят в силу с 28 января 2026 года.