Челябинцы не могут улететь домой из Москвы из-за снегопада

В челябинском аэропорту 27 января задерживаются московские рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Челябинска 27 января задерживаются на вылет и прилет московские авиарейсы.

В частности, один вылет из Челябинска в столицу перенесен с 14:55 на 16:00, другой с 16:20 отложен до 17:20.

Посадка первого самолёта «Москва-Челябинск» перенесена с 13:55 на 14:50. Второй рейс по расписанию должен прибыть в 15:25. Но его ждут с десятиминутной задержкой.

Причина промедлений — плохая погода в Москве. Аэропорт Шереметьево во вторник приостанавливал работу из-за снегопада.

— В связи со сложными метеоусловиями длительность наземного обслуживания воздушных судов на аэродроме и пассажиров в терминалах может быть увеличена, — предупредили в пресс-службе воздушной гавани после возобновления работы.