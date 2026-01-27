Челябинцы не могут улететь домой из Москвы из-за снегопада

В аэропорту Челябинска 27 января задерживаются на вылет и прилет московские авиарейсы.
В частности, один вылет из Челябинска в столицу перенесен с 14:55 на 16:00, другой с 16:20 отложен до 17:20.
Посадка первого самолёта «Москва-Челябинск» перенесена с 13:55 на 14:50. Второй рейс по расписанию должен прибыть в 15:25. Но его ждут с десятиминутной задержкой.
Причина промедлений — плохая погода в Москве. Аэропорт Шереметьево во вторник приостанавливал работу из-за снегопада.
— В связи со сложными метеоусловиями длительность наземного обслуживания воздушных судов на аэродроме и пассажиров в терминалах может быть увеличена, — предупредили в пресс-службе воздушной гавани после возобновления работы.