По решению суда на Ольхоне демонтируют подвесные мосты

Известно, что строительство проводилось без согласования со службой по охране объектов культурного наследия и без проектных работ. Ранее прокуратура уже оштрафовала учреждение на 300 тысяч рублей. Также было заведено уголовное дело по факту повреждения объектов культурного наследия.