По решению суда на Ольхоне демонтируют подвесные мосты

Мосты были построены на территории археологического наследия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По решению суда на Ольхон на мысе Саган-Хушун демонтируют подвесные мосты. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, жители обратились в ведомство с жалобами на строительство мостов на территории археологического наследия.

— В июле 2024 года сотрудники организации установили конструкцию на земельном участке, который относится к объекту культурного наследия «Городище “Саган-Хушун”, — пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Известно, что строительство проводилось без согласования со службой по охране объектов культурного наследия и без проектных работ. Ранее прокуратура уже оштрафовала учреждение на 300 тысяч рублей. Также было заведено уголовное дело по факту повреждения объектов культурного наследия.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что вдоль Кругобайкальской железной дороги появилась 10-километровая трещина во льду.