В мэрии рассказали, почему автобус № 76 исчез с улиц Воронежа

В начале января в Воронеже перестал ходить автобус № 76. Маршрут проходил от улицы Острогожской в микрорайоне Шилово до ж/д вокзала «Воронеж-1».
О том, что с общественный транспорт больше не будет курсировать в столице Черноземья, местным жителям сообщили в декабре. Сейчас многие горожане недовольны корректировками. По их словам, единственной альтернативой остался автобус № 23, однако он ходит реже, а по утрам попасть в него бывает просто невозможно.
В городской администрации vrn.aif.ru рассказали, что контракт с перевозчиком на обслуживание маршрута № 76 закончился в конце 2025 года. Заключать новый ни одна из транспортных компаний не захотела.
Также власти отметили, что автобус не пользовался большой популярностью у пассажиров:
«Ранее управлением транспорта выполнялся мониторинг работы подвижного состава, был отмечен низкий пассажиропоток».