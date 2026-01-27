В мэрии рассказали, почему автобус № 76 исчез с улиц Воронежа

О том, что с общественный транспорт больше не будет курсировать в столице Черноземья, местным жителям сообщили в декабре. Сейчас многие горожане недовольны корректировками. По их словам, единственной альтернативой остался автобус № 23, однако он ходит реже, а по утрам попасть в него бывает просто невозможно.