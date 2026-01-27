Заседание по делу бывших областных чиновников назначили в Ростове на 28 января

28 января в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону состоится заседание по делу в отношении троих бывших чиновников областного правительства и предпринимателя. Информацию указали в электронной картотеке дел.
Известно, что материалы в суд, а также непосредственно к судье поступили на прошлой неделе, 23 января.
Напомним, на скамье подсудимых оказались бывший первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, а также экс-заместитель главы донского минсельхоза Ольга Горбанева. Еще один подозреваемый — бизнесмен Вадим Ванеев.
В зависимости от роли и степени участия подозреваемым инкриминировали «Превышение должностных полномочий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2018 году чиновники помогли группе компаний, работающей в сфере производства мяса птицы, получить субсидии на уплату процентов по инвесткредитам. При этом финансовое положение организации не позволяло получить подобные меры поддержки. В итоге произошло незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 155 млн рублей. Ранее сообщалость, что на имущество участников дела наложили арест.
