В России появится регистр данных о беременных

Парламентарий отметила, что в регистр будет включаться информация о вставших на учет в срок до 12 недель, об исходе беременности и наличии критических акушерских состояний, в том числе сведения о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период, а также о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения.