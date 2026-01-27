Ричмонд
В России появится регистр данных о беременных

В России с 1 марта появится регистр данных о беременных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Регистр данных о беременных появится в России с 1 марта 2026 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева (ЛДПР).

«В России с 1 марта 2026 года начнет функционировать регистр данных о беременных, что является одной из мер, предусмотренных Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Фактически в данном регистре будут содержаться сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю “акушерство и гинекология” в связи с беременностью», — сказала Кулиева.

Парламентарий отметила, что в регистр будет включаться информация о вставших на учет в срок до 12 недель, об исходе беременности и наличии критических акушерских состояний, в том числе сведения о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период, а также о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения.

«Масштабность этого регистра позволит оценить ситуацию с деторождением в режиме реального времени и оперативно реагировать на все вопросы, требующие оперативного вмешательства со стороны медицинского сообщества, а также органов государственной власти. Все управленческие действия позволят повысить качество медицинской помощи, а также укрепить материнское и детское здоровье», — заключила депутат.

