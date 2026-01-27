Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме, заявил Путин

«Мы никогда не забудем об этих чудовищных преступлениях, конец которым положила советская Красная армия. Преклоняемся перед героизмом её бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внёс свой вклад в разгром врага и достижение Великой Победы», — говорится в сообщении.