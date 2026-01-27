Ричмонд
Ковальчук: развитие материалов остается главным «цивилизационным» приоритетом

Президент НИЦ «Курчатовский институт» указал на то, что для создания материалов нужна энергетика, которая выступает вторым важным приоритетом научно-технологического развития.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совершенствование и создание новых материалов остается неизменным «цивилизационным» приоритетом научно-технологического развития, важным для всего мира. Наша страна достигла успеха в этой области за счет фундаментальной науки и создания необходимой инфраструктуры, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Цивилизационно приоритеты [научно-технологического развития] за сотни лет не менялись. Первый и главный приоритет — это материалы. Потому что любая вещь становится достоянием общества только через материализацию. Мы научились создавать материалы, потому что у нас была и есть мощная фундаментальная наука — очень развитая и диверсифицированная, и мы создали соответствующие методы диагностики и выстроили инфраструктуру», — сказал он, выступая на III Международном форуме новых материалов, химии и технологий AMTEXPO 2026.

Ковальчук указал на то, что для создания материалов нужна энергетика, которая выступает вторым важным приоритетом научно-технологического развития.

«Интеллект является третьим важнейшим столпом, а на самом деле — первым. На нем зиждется материаловедение, энергетика и наши успехи в атомно-космической отрасли», — добавил ученый.

