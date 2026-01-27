Ковальчук: развитие материалов остается главным «цивилизационным» приоритетом

«Цивилизационно приоритеты [научно-технологического развития] за сотни лет не менялись. Первый и главный приоритет — это материалы. Потому что любая вещь становится достоянием общества только через материализацию. Мы научились создавать материалы, потому что у нас была и есть мощная фундаментальная наука — очень развитая и диверсифицированная, и мы создали соответствующие методы диагностики и выстроили инфраструктуру», — сказал он, выступая на III Международном форуме новых материалов, химии и технологий AMTEXPO 2026.