«Это истинно легендарно!»: Баян Алагузова публично обратилась к Розе Рымбаевой перед важным событием

52-летняя знаменитость поблагодарила певицу за приглашение.
«Роза Куанышевна пригласила меня на концерт, благодарю! Не смогу быть, к сожалению. Очень хочу, чтобы моя мама пошла. Билеты в продаже. Самая большая звезда отмечает 50-летие на сцене!» — написала Алагузова 26 января 2026 года в Stories.
Также продюсер, обращаясь к 68-летней Рымбаевой, заявила: «Это истинно легендарно!».
Ранее Роза Рымбаева порадовала своих поклонников, заявив, что 7 февраля 2026 года во Дворце Республики в Алматы даст два юбилейных концерта: в 15:00 и 19:00.
22 января стало известно о съемках документального фильма о Розе Рымбаевой.