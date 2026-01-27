Ричмонд
«Это истинно легендарно!»: Баян Алагузова публично обратилась к Розе Рымбаевой перед важным событием

В феврале 2026 года казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева даст юбилейные концерты в Алматы. В связи с этим накануне к ней при помощи Instagram обратилась продюсер и заслуженный деятель РК Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

52-летняя знаменитость поблагодарила певицу за приглашение.

«Роза Куанышевна пригласила меня на концерт, благодарю! Не смогу быть, к сожалению. Очень хочу, чтобы моя мама пошла. Билеты в продаже. Самая большая звезда отмечает 50-летие на сцене!» — написала Алагузова 26 января 2026 года в Stories.

Также продюсер, обращаясь к 68-летней Рымбаевой, заявила: «Это истинно легендарно!».

Ранее Роза Рымбаева порадовала своих поклонников, заявив, что 7 февраля 2026 года во Дворце Республики в Алматы даст два юбилейных концерта: в 15:00 и 19:00.

22 января стало известно о съемках документального фильма о Розе Рымбаевой.