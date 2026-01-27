Ричмонд
Ветераны и школьники собрались на Пискаревском кладбище в честь 82-летия освобождения Ленинграда от блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище прошла церемония возложения цветов в честь 82-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

21

Корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова передает, что у Вечного огня и монумента «Мать-Родина» стоял почетный караул. В начале церемонии оркестр сыграл гимн, затем прошла минута молчания.

Блокадник Федоров Алексей Константинович рассказал о своем детстве и трагических воспоминаниях.

«Самое яркое воспоминание — это возвращение в Ленинград. Когда я увидел наш прекрасный город, он был восстановлен, уже не было тех разрушений, которые показывают в кинохронике», — делится ветеран.

На церемонию прибыли представители власти и ведомств, а также множество петербуржцев и блокадников. Участвовали люди разных возрастов, включая школьников и ветеранов.