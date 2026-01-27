В Екатеринбурге началась неделя памяти жертв Холокоста

27 января считается Международным днем жертв Холокоста. К этой дате приурочено начало Недели памяти жертв Холокоста на Среднем Урале. Цикл мемориальных, образовательных и культурных мероприятий продлится до 8 февраля.
В 2026 году Неделя памяти впервые проводится в международном формате. Ключевая тема региональной программы — «Холокост глазами детей».
В Свердловской области Неделя памяти началась с торжественно-траурной церемонии в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога».
29 января в Большом зале Уральской специальной музыкальной школы пройдет концерт-посвящение. В нем расскажут о советских людях разных национальностей, спасавших евреев во время Холокоста. В фойе школы будет работать выставка «Звёзды без неба: Детство в годы Холокоста». Также в этот же день начнется цикл просветительских встреч «Открытый диалог сквозь время» для школьников 8−11 классов на площадке Гуманитарного университета.
С 29 января по 6 февраля в нескольких образовательных учреждениях региона пройдут интерактивные просветительские игры «Дневник Анны Франк» и лекции «История Холокоста как прививка от ксенофобии».
— Мероприятия Недели памяти позволяют говорить о Холокосте не только как о трагедии прошлого, но и как о предостережении для будущих поколений, показывая, к чему приводят попытки делить людей по национальному или религиозному признаку, и почему сохранение исторической памяти остаётся основой уважения, согласия и единства в обществе, — отметил замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.
31 января в столице Урала состоится I Региональный методический семинар «Изучение Холокоста: методические и воспитательные аспекты». На нем представители педагогического сообщества обсудят преподавание истории Холокоста, а также вопросы сохранения исторической памяти.