В Екатеринбурге началась неделя памяти жертв Холокоста

— Мероприятия Недели памяти позволяют говорить о Холокосте не только как о трагедии прошлого, но и как о предостережении для будущих поколений, показывая, к чему приводят попытки делить людей по национальному или религиозному признаку, и почему сохранение исторической памяти остаётся основой уважения, согласия и единства в обществе, — отметил замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.