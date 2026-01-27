Ричмонд
Конституционная реформа: как новый Курултай и Народный совет изменят Казахстан — видео

На V заседании Национального курултая 20 января в Кызылорде Касым-Жомарт Токаев заявил о создании новых общественных и политических институтов.

Источник: Reuters

Пресс-конференция «Перезагрузка системы: как однопалатный парламент и Народный совет изменят Казахстане» проходит в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

Спикеры:

Сергей Пономарев, депутат мажилиса парламента, глава Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, член национального курултая;

Жанар Тулиндинова, руководитель Агентства стратегических коммуникаций.

На V заседании Национального курултая 20 января в Кызылорде Касым-Жомарт Токаев заявил о важных кадровых изменениях и продолжении политических реформ.

Он аносировал переход к однопалатному парламенту — Курултаю, создание Халық Кеңесі — Народного Совета — и учреждение должности вице-президента.

Поправки коснутся примерно 40 статей конституции республик, которые казахстанцы должны будут одобрить в ходе предстоящего национального референдума.

Как эти изменения повлияют на дальнейшее развитие страны? Насколько они отражают ожидания общества? Какова конечная цель этих преобразований? Участники встречи отвечают на эти вопросы.