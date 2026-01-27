Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за серию аварий на сетях

В соцсетях городской администрации сообщается, что серия нештатных ситуаций произошла на фоне резкого понижения температуры. За короткий срок специалисты зафиксировали несколько аварий в разных частях Дзержинска — на проспектах Циолковского и Свердлова, улицах Петрищева, Пожарского, а также на перекрёстке бульвара Мира и улицы Бутлерова. На местах повреждений работали шесть аварийных бригад и десять единиц спецтехники. Однако зимние условия заметно осложнили работу, так как промёрзший грунт и ледяная корка способствовали тому, что вода уходила под землю на значительное расстояние от места повреждения, что затрудняло точное определение очага аварии. По информации администрации, все аварии уже ликвидированы, подача холодной воды восстановлена в полном объёме.