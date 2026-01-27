В Петербурге помнят, как театр приближал Ленинградскую победу

Поэты, актеры, музыканты, историки, общественные деятели и увлеченная творчеством молодежь собрались, чтобы вспомнить тех, кто приближал победу над врагом силой своего таланта. Театральную встречу в арт-кафе «Подвал бродячей собаки» организовали творческое содружество «Роза поэзы» и Межрегиональное общественное патриотическое движение «Вечно Живые».
Один из руководителей этого содружества, поэт Алексей Краснянский, открывая встречу, прочел стихотворение Анны Ахматовой In memoriam, написанное в 1942 году. Его пронзительные строки — «И ленинградцы вновь идут сквозь дым / рядами — / Живые с мертвыми: для славы мертвых нет» — прозвучали камертоном для всех, кто выступал со своими стихами или творениями великих предшественников.
Одним из символов несломленного города стали стихи и голос Ольги Берггольц. Ее стихотворение «Мой дом» в устах гостьи из Колледжа государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова напомнило о том, что страшный и героический опыт блокады не может, не должен, не будет забыт. Участники вечера услышали и запись голоса самой музы блокадного Ленинграда.
Стихи о блокаде, как и музыка Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, — то, что с нами навсегда. Но надо помнить и о той части блокадного наследия, которая дошла до нас лишь в воспоминаниях современников, в газетных заметках и фотографиях, не попав даже на кадры кинохроники. Это — блокадный театр. Гостям вечера рассказали о Ленинградском театре народного ополчения, созданном из творческих работников, записавшихся добровольцами. Всего через месяц после начала войны он уже показал свою первую программу. А фронтовые бригады Театра Краснознаменного Балтийского флота только за первые три месяца войны дали 1500 выступлений!
Нашлось место в строю и для тех театральных жанров, к которым в мирное время обычно относятся снисходительно. Историк Николай Шеляпин рассказал собравшимся, как Ленинградский государственный кукольный театр успевал радовать своим искусством и ленинградских детей, и бойцов на передовой. А его руководителя Евгения Деммени, чье имя теперь носит Санкт-Петербургский театр марионеток, даже прозвали «наркомом кукольных войск».
Поэт Нино Сабанадзе, один из руководителей проекта «Роза поэзы» и театра «Розы», напомнила, как ленинградцы в блокаду надевали красивые наряды, чтобы прийти в театр. «Для них это был праздник. И мы хотим показать, что значит театр для человека. Это и рупор, и душа, и воспитание», — сказала она.
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова поделилась своими воспоминаниями от общения с жителями блокадного Ленинграда и чтения их дневников, которые легли в основу книги, изданной с ее участием в 2010 году. И блокадники подтверждали, настолько важны были театр и поэзия для ленинградцев той поры. «Они ждали их как глоток свежего воздуха, как пищу! Культура спасала жизни людей», — сказала Астахова.
Глава движения «Вечно Живые» Федор Туркин отмечает, что театры в годы войны «служили точками силы и подъема духа народа». Традиции служения народу в сложное историческое время и сегодня продолжают лучшие представители российской творческой интеллигенции.
«Сейчас общество просыпается: большинство уже осознало, что просто так ничего не закончится. Нам надо включиться, быть едиными. Здесь никак без людей творческих, без творческой молодежи! Она, как всегда, идет в ногу с требованием времени», — убежден Федор Туркин.