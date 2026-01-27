В Петербурге помнят, как театр приближал Ленинградскую победу

Стихи о блокаде, как и музыка Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, — то, что с нами навсегда. Но надо помнить и о той части блокадного наследия, которая дошла до нас лишь в воспоминаниях современников, в газетных заметках и фотографиях, не попав даже на кадры кинохроники. Это — блокадный театр. Гостям вечера рассказали о Ленинградском театре народного ополчения, созданном из творческих работников, записавшихся добровольцами. Всего через месяц после начала войны он уже показал свою первую программу. А фронтовые бригады Театра Краснознаменного Балтийского флота только за первые три месяца войны дали 1500 выступлений!