Воронежская гимнастка Мельникова выступит на клубном чемпионате Италии

Олимпийская чемпионка возобновила тренировки после отдыха на Маврикии.

Вслед за попыткой выиграть чемпионат Германии по спортивной гимнастике, воронежская спортсменка Ангелина Мельникова попытает счастья в итальянской Серии А.

Осенью 2025 года Олимпийская чемпионка-2021 выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в чемпионате Германии. Она вышла в финал турнира, но до решающего раунда Мельникову не допустили. Виной всему протесты немецкой публики, которая не хотела видеть россиянку в рамках национального турнира. Руководство TSV Tittmoning-Chemnitz испугалось акций протестов в Гейдельберге, и не пригласило нашу землячку.

Теперь же Мельникова после отдыха на Маврикии сообщила о грядущем дебюте в рамках чемпионата Италии.

— Скоро еду на соревнования в Италию выступать в Seria A за клуб, начинаю готовиться, — уточнила Геля в своем телеграм-канале.

Впрочем, пока неясно, цвета какого именно клуба Мельникова будет защищать и не сорвут ли итальянцы, которые мало чем отличаются от немцев по антироссийским настроениям, приезд 2-кратной абсолютной чемпионки мира на Апеннины.

Пока же Ангелина тренируется на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье.