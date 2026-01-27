Воронежская гимнастка Мельникова выступит на клубном чемпионате Италии

Вслед за попыткой выиграть чемпионат Германии по спортивной гимнастике, воронежская спортсменка Ангелина Мельникова попытает счастья в итальянской Серии А.
Осенью 2025 года Олимпийская чемпионка-2021 выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в чемпионате Германии. Она вышла в финал турнира, но до решающего раунда Мельникову не допустили. Виной всему протесты немецкой публики, которая не хотела видеть россиянку в рамках национального турнира. Руководство TSV Tittmoning-Chemnitz испугалось акций протестов в Гейдельберге, и не пригласило нашу землячку.
Теперь же Мельникова после отдыха на Маврикии сообщила о грядущем дебюте в рамках чемпионата Италии.
— Скоро еду на соревнования в Италию выступать в Seria A за клуб, начинаю готовиться, — уточнила Геля в своем телеграм-канале.
Впрочем, пока неясно, цвета какого именно клуба Мельникова будет защищать и не сорвут ли итальянцы, которые мало чем отличаются от немцев по антироссийским настроениям, приезд 2-кратной абсолютной чемпионки мира на Апеннины.
Пока же Ангелина тренируется на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье.