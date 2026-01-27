Ожидание на остановках сократится: дополнительные автобусы запустили в Астане

Так, для улучшения транспортного обслуживания автобусы добавили на 4 городских и 3 экспресс-маршрутах: маршрут № 20 — 19 автобусов (было 17); маршрут № 60 — 18 автобусов (было 16); маршрут № 63 — 19 автобусов (было 17); маршрут № 78 — 10 автобусов (было 8); маршрут № 501 — 10 автобусов (было 8); маршрут № 502 — 10 автобусов (было 8); маршрут № 505 — 10 автобусов (было 8).