Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ожидание на остановках сократится: дополнительные автобусы запустили в Астане

В Астане увеличили количество общественного транспорта — на семи популярных маршрутах добавили автобусы, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Источник: Nur.kz

В компании заверили, что увеличение количества автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания и сделает поездки удобными.

Так, для улучшения транспортного обслуживания автобусы добавили на 4 городских и 3 экспресс-маршрутах: маршрут № 20 — 19 автобусов (было 17); маршрут № 60 — 18 автобусов (было 16); маршрут № 63 — 19 автобусов (было 17); маршрут № 78 — 10 автобусов (было 8); маршрут № 501 — 10 автобусов (было 8); маршрут № 502 — 10 автобусов (было 8); маршрут № 505 — 10 автобусов (было 8).

Кроме того, на 4 автобуса больше будет выходить на линию на маршруте № 63 в выходные дни, всего на линии будет работать 14 автобусов.