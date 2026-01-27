Ричмонд
В школе под Челябинском мерзнут дети: в классах всего 14 градусов

В школе под Челябинском мерзнут дети — в классах всего 14 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Речь идет про общеобразовательную школу в деревне Малиновка (Сосновский округ). Там, как пишут местные жители, произошла поломка трансформатора, который будет отремонтирован только через неделю. На выходных в здании перемерзла вода в трубах.

«В настоящее время температура в классах составляет максимально 14−16 градусов, что создает невыносимые условия для обучения и здоровья детей. Вчера на уроках все замерзли», — говорится в обращении учителей и родителей.

Они просят власти восстановить теплоснабжение в кратчайшие сроки. «Администрация Сосновского района называет сроки ремонта — через неделю! И их не волнует что дети должны учиться при температуре 15 градусов», — отмечают в соцсетях.

Официальных комментариев по ситуации пока не поступило.

Ранее сообщалось, что жители Карабаша продолжают мерзнуть в квартирах после коммунальной аварии, случившейся еще 21 января. Там уже возбуждено уголовное дело.