В России испытывают материалы для использования в космосе при −270 градусах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» тестирует материалы для применения в космосе при температурах до −270 градусов и высокой радиационной нагрузке. Об этом заявил президент научного центра Михаил Ковальчук.