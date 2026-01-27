Ричмонд
В России испытывают материалы для использования в космосе при −270 градусах

Материалы также тестируют при высокой радиационной нагрузке.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» тестирует материалы для применения в космосе при температурах до −270 градусов и высокой радиационной нагрузке. Об этом заявил президент научного центра Михаил Ковальчук.

«[Наши] установки испытывают механические свойства материалов при температуре −270 градусов и при огромных радиационных нагрузках. Для космоса», — сказал Ковальчук, выступая на III Международном форуме новых материалов, химии и технологий AMTEXPO 2026.

