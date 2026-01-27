Белстат: белорусы стали меньше покупать пива и водки

В Беларуси стали меньше покупать пива и водки, сообщили в Национальном статистическом комитете.
В Белстате констатировали, что в январе — декабре 2025 года в Беларуси реализовали 40 миллионов 171,3 тысячи декалитров пива. Его продажи за год сократились на 3,9% в сравнении с 2024 годом.
Также было куплено меньше виноградных и плодовых вин на 4% и 13,7%, соответственно. Игристых вин и шампанского белорусы за год купили на 0,3% меньше.
Также наблюдается снижение продаж водки (купили меньше на 1%), слабоалкогольных напитков (на 2,2%), а также прочего алкоголя (на 0,05%).
При этом прирост продаж алкоголя зафиксирован по коньяку, коньячным напиткам и бренди на 9,3%. Еще купили больше ликеров и ликеро-водочных изделий на 7,1%.
Ранее еще квоты на алкоголь были изменены в Беларуси.
