Белстат: белорусы стали меньше покупать пива и водки

Белстат сообщил о продажах алкоголя в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси стали меньше покупать пива и водки, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В Белстате констатировали, что в январе — декабре 2025 года в Беларуси реализовали 40 миллионов 171,3 тысячи декалитров пива. Его продажи за год сократились на 3,9% в сравнении с 2024 годом.

Также было куплено меньше виноградных и плодовых вин на 4% и 13,7%, соответственно. Игристых вин и шампанского белорусы за год купили на 0,3% меньше.

Также наблюдается снижение продаж водки (купили меньше на 1%), слабоалкогольных напитков (на 2,2%), а также прочего алкоголя (на 0,05%).

При этом прирост продаж алкоголя зафиксирован по коньяку, коньячным напиткам и бренди на 9,3%. Еще купили больше ликеров и ликеро-водочных изделий на 7,1%.

Ранее еще квоты на алкоголь были изменены в Беларуси.

Тем временем МАРТ сделал заявление о ценах на плодоовощную продукцию в магазинах Беларуси.