Жестокий семейный конфликт в Каскелене попал на видео: пострадали жена и теща нападавшего

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина с палкой в руках врывается во двор частного дома в Каскелене и наносит удары своей супруге. На крики о помощи выбегает мать пострадавшей, однако она также получает телесные повреждения, сообщает Zakon.kz.