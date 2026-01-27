Ричмонд
Павлодарка подавилась обедом и пережила клиническую смерть

В Павлодаре постоялица дома престарелых подавилась едой во время обеда и какое-то время находилась в состоянии клинической смерти. Ее удалось спасти, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальной странице Павлодарской областной станции скорой помощи в Instagram, вызов поступил 25 января. Звонивший сообщил, что у постоялицы дома престарелых случился приступ удушья. Прибывшие на место происшествия медицинские работники немедленно очистили дыхательные пути пациентки и начали реанимационные мероприятия. Когда женщину удалось вернуть к жизни, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в Павлодарскую городскую больницу № 1.

По состоянию на утро 27 января пациентка была переведена из отделения интенсивной терапии в общую палату и находится под наблюдением врачей.