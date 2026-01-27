Павлодарка подавилась обедом и пережила клиническую смерть

Как сообщается на официальной странице Павлодарской областной станции скорой помощи в Instagram, вызов поступил 25 января. Звонивший сообщил, что у постоялицы дома престарелых случился приступ удушья. Прибывшие на место происшествия медицинские работники немедленно очистили дыхательные пути пациентки и начали реанимационные мероприятия. Когда женщину удалось вернуть к жизни, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в Павлодарскую городскую больницу № 1.