Подачу электричества в Мурманской области восстановили

Позднее решением губернатора региона Андрея Чибиса на территории области был введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность; максимальное наказание — арест на срок до трех месяцев, возможный штраф — в размере дохода осужденного за период до года).