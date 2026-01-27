Найден способ по звуку суставов определять состояние протезов

Мишинов пояснил, что речь идет о колебаниях, которые производит сустав при трении, когда человек передвигается. Прибор позволяет фиксировать нестабильности установленного протеза. Данные интерпретируются в виде графиков. Сравнение данных с нормой позволяет определить, расшатывается ли имплант, каково его состояние. По словам Корыткина, разработка вызвала заинтересованность со стороны медицинского сообщества. Сейчас в НИИ занимаются поиском индустриального партнера и планируют регистрацию изделия в Росздравнадзоре.