Как закрыть ИП или ТОО в 2026 году после отмены спецрежимов

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые напрямую затронули малый бизнес.

Источник: DKNews.kz

В частности, упразднены специальные налоговые режимы, включая режим с фиксированным вычетом, розничный налог и ряд других форм, передает DKNews.kz.

Об этом напомнил Департамент государственных доходов по городу Астане, отдельно обратив внимание предпринимателей, которые применяли спецрежимы в 2025 году и приняли решение прекратить деятельность в период с 1 января по 28 февраля 2026 года.

Почему могут возникнуть сложности.

Главная проблема в том, что формы налоговой отчетности по упраздненным специальным налоговым режимам больше недоступны. Это означает, что закрытие бизнеса «по старым правилам» невозможно — процедуру нужно пройти с учетом новых требований.

Что нужно сделать, чтобы корректно прекратить деятельность.

В налоговых органах разъяснили пошаговый алгоритм действий.

Шаг 1. Сдать налоговую отчетность за 2025 год.

Необходимо подать декларацию с видом «Очередная»:

за 4 квартал 2025 года, либо за 2 полугодие 2025 года (в зависимости от того, какой налоговый режим применялся).

Шаг 2. Подать уведомление о режиме налогообложения.

Во втором разделе уведомления нужно указать:

переход на СНР на основе упрощенной декларации либо на общеустановленный порядок; причину перехода — «добровольное принятие решения».

Важно: датой начала применения нового режима считается 1 января 2026 года, даже если уведомление подается позже.

Шаг 3. Оформить прекращение деятельности.

Для этого необходимо:

подать налоговое заявление о прекращении деятельности; представить ликвидационную налоговую отчетность:

за 1 полугодие 2026 года — при применении СНР на основе упрощенной декларации (форма 910.00);

за 1 квартал 2026 года (за 2026 год) — при общеустановленном порядке;

при необходимости предоставить дополнительные документы, предусмотренные законодательством.

Важный нюанс.

Если уведомление о применяемом режиме налогообложения не подано, налоговое заявление о прекращении деятельности не будет принято. Этот момент может существенно затянуть процесс закрытия бизнеса и привести к дополнительным обязательствам.

Где получить разъяснения.

По всем вопросам, связанным с налогами и прекращением деятельности, предприниматели могут обратиться:

по номеру 1414 / 3, либо через Instagram-страницу @astana_mkd_dgd_astana.

Что это значит для бизнеса.

Изменения в налоговом законодательстве требуют от предпринимателей более внимательного подхода к процедурам закрытия бизнеса. Эксперты советуют не откладывать подачу уведомлений и отчетности, чтобы избежать технических отказов и штрафных санкций.

Отмена специальных налоговых режимов — это часть масштабной налоговой реформы, и переходный период в начале 2026 года становится особенно чувствительным для малого бизнеса.