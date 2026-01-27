Как закрыть ИП или ТОО в 2026 году после отмены спецрежимов

В частности, упразднены специальные налоговые режимы, включая режим с фиксированным вычетом, розничный налог и ряд других форм, передает DKNews.kz.
Об этом напомнил Департамент государственных доходов по городу Астане, отдельно обратив внимание предпринимателей, которые применяли спецрежимы в 2025 году и приняли решение прекратить деятельность в период с 1 января по 28 февраля 2026 года.
Почему могут возникнуть сложности.
Главная проблема в том, что формы налоговой отчетности по упраздненным специальным налоговым режимам больше недоступны. Это означает, что закрытие бизнеса «по старым правилам» невозможно — процедуру нужно пройти с учетом новых требований.
Что нужно сделать, чтобы корректно прекратить деятельность.
В налоговых органах разъяснили пошаговый алгоритм действий.
Шаг 1. Сдать налоговую отчетность за 2025 год.
Необходимо подать декларацию с видом «Очередная»:
за 4 квартал 2025 года, либо за 2 полугодие 2025 года (в зависимости от того, какой налоговый режим применялся).
Шаг 2. Подать уведомление о режиме налогообложения.
Во втором разделе уведомления нужно указать:
переход на СНР на основе упрощенной декларации либо на общеустановленный порядок; причину перехода — «добровольное принятие решения».
Важно: датой начала применения нового режима считается 1 января 2026 года, даже если уведомление подается позже.
Шаг 3. Оформить прекращение деятельности.
Для этого необходимо:
подать налоговое заявление о прекращении деятельности; представить ликвидационную налоговую отчетность:
за 1 полугодие 2026 года — при применении СНР на основе упрощенной декларации (форма 910.00);
за 1 квартал 2026 года (за 2026 год) — при общеустановленном порядке;
при необходимости предоставить дополнительные документы, предусмотренные законодательством.
Важный нюанс.
Если уведомление о применяемом режиме налогообложения не подано, налоговое заявление о прекращении деятельности не будет принято. Этот момент может существенно затянуть процесс закрытия бизнеса и привести к дополнительным обязательствам.
Где получить разъяснения.
По всем вопросам, связанным с налогами и прекращением деятельности, предприниматели могут обратиться:
по номеру 1414 / 3, либо через Instagram-страницу @astana_mkd_dgd_astana.
Что это значит для бизнеса.
Изменения в налоговом законодательстве требуют от предпринимателей более внимательного подхода к процедурам закрытия бизнеса. Эксперты советуют не откладывать подачу уведомлений и отчетности, чтобы избежать технических отказов и штрафных санкций.
Отмена специальных налоговых режимов — это часть масштабной налоговой реформы, и переходный период в начале 2026 года становится особенно чувствительным для малого бизнеса.