Обнаруженные на Байкале ДНК-вирусы не опасны для человека

Ученые обнаружили также, что некоторые байкальские CRESS-вирусы имеют сходство с аналогичными вирусами из США, Новой Зеландии, Швеции. По словам Потапова, исследователям предстоит выяснить, с чем это связано. «Учитывая слабую изученность этой группы и небольшой объем данных из природных источников, сложно сказать однозначно, думаю, в будущем нам еще предстоит ответить на этот вопрос. Отмечу, что у большинства последовательностей сходство с другими вирусами было невысоким. Только для одной последовательности на аминокислотном уровне удалось найти родственника со сходством 77,2%, им оказался кольцевой вирус, ассоциированный с пресноводной мидией, выловленной в маленьком высокогорном озере Сара в Новой Зеландии. У остальных последовательностей общих черт с другими вирусами было значительно меньше», — добавил он.