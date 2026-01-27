Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта на М-4 в Ростовской области восстановилось после ДТП

На участке М-4 в Ростовской области восстановился проезд после столкновения семи машин.

Источник: Комсомольская правда

Движение транспорта в районе 1029 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области восстановилось и сейчас осуществляется в штатном режиме. Об этом днем 27 января сообщают в управлении Госавтоинспекции.

Ранее информировали, что сложности с проездом появились после массового ДТП, но теперь информацию скорректировали: около 9:40 утра случилось три дорожных аварии с участием семи машин.

— Причины происшествий — неправильный выбор дистанции и скорость, несоответствующая погодным условиям. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, — добавили в управлении Госавтоинспекции.

Водителям напоминают: нужно быть осторожными на зимних дорогах. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.