Совфед обратится к парламентам мира в годовщину снятия блокады Ленинграда

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Российские законодатели обратятся к парламентам мира в связи с началом фашистской блокады Ленинграда в сентябре 1941 года, эта тема должна быть и в повестке ООН, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.
«В этом году, 8 сентября, исполнится 85 лет со дня начала фашистской блокады. И я считаю это повод говорить громко, сурово о ленинградской трагедии. Мы подготовим обращение ко всем парламентам мира», — сказала Матвиенко журналистам.
Спикер СФ считает, что день 85-летия начала фашистской блокады должен звучать и «в повестке Организации Объединенных Наций с тем, чтобы напомнить миру о тех страшных преступлениях против человечества, которые проявили европейские нацисты».
С тем, чтобы ещё раз зафиксировать в документах акт чудовищного геноцида, организованного правительствами и армиями фашистских европейских режимов, Германия в первую очередь, Финляндия, и ряда других, подчеркнула она.
«С тем, чтобы подтвердить историческую ответственность всех, кто уничтожал наш город, всех, кто уничтожал мирных жителей Ленинграда самыми жёсткими способами. И мы знаем, кто за это несёт ответственность», — сказала политик.
По словам сенатора, чтобы стоя сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище, самом большом братском захоронении в мире, «я хочу сказать, что мы сделаем все для того, чтобы никто этого преступления не забывал». «И геноцид, устроенный против ленинградцев, как, собственно, и против всего нашего народа, это тягчайшее преступление, которое не имеет срока давности», — отметила парламентарий.