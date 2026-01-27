Совфед обратится к парламентам мира в годовщину снятия блокады Ленинграда

По словам сенатора, чтобы стоя сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище, самом большом братском захоронении в мире, «я хочу сказать, что мы сделаем все для того, чтобы никто этого преступления не забывал». «И геноцид, устроенный против ленинградцев, как, собственно, и против всего нашего народа, это тягчайшее преступление, которое не имеет срока давности», — отметила парламентарий.