Пленум ВС предложил ввести выборочную кассацию для мировых судов

«Что касается высказанных замечаний относительно необходимости дополнительного обоснования отказа… от сплошной кассации в пользу выборочной и ряда других замечаний, то могу сказать, что работа над законопроектами будет продолжена и после их внесения на рассмотрение в Государственную думу, в том числе и при подготовке поправок ко второму чтению», — пояснил на заседании пленума зампред ВС РФ — председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов.