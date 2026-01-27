Ричмонд
Пленум ВС предложил ввести выборочную кассацию для мировых судов

Пленум ВС предложил ввести выборочную кассацию на решения мировых судей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предложил ввести выборочную кассацию в судах субъектов России, когда жалобы на вступившие в силу решения мировых судей будут рассматриваться не в обязательном порядке, передает корреспондент РИА Новости.

«Обжалование и пересмотр вступивших в законную силу актов мировых судей и апелляционных актов районных судов будут осуществляться по правилам выборочной кассации, то есть с предварительной проверкой судьей верховного суда республики, краевого, областного или равного им суда приемлемости кассационных жалобы, представления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, в качестве дополнительной гарантии права на судебную защиту в случае несогласия с решениями, принятыми в кассационном порядке президиумами судов субъектов РФ, предлагается сохранить возможность дальнейшего обжалования непосредственно в Верховный суд РФ.

Пленум ВС РФ под председательством Игоря Краснова во вторник постановил внести в Госдуму проект закона о внесении соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

В Верховном суде полагают, что принятие предлагаемых изменений создаст необходимый и оправданный «фильтр», который исключит судебное разбирательство в кассационной инстанции без достаточных оснований и не приведет к снижению уровня процессуальных гарантий прав участников уголовного судопроизводства.

«Что касается высказанных замечаний относительно необходимости дополнительного обоснования отказа… от сплошной кассации в пользу выборочной и ряда других замечаний, то могу сказать, что работа над законопроектами будет продолжена и после их внесения на рассмотрение в Государственную думу, в том числе и при подготовке поправок ко второму чтению», — пояснил на заседании пленума зампред ВС РФ — председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов.

