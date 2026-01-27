Технология из биохимии поможет повысить нефтеотдачу скважин

Российские ученые обнаружили при проведении опытов с двумя новыми ПАВами на базе коротких органических молекул, что эффективность их действия на движение нефти можно значительным образом повысить, если упаковать их внутрь частиц из двуокиси кремния со средним уровнем пористости. Подобная оболочка со временем распадается и высвобождает заточенные в ней молекулы при попадании в нефтеносные слои, но при этом она защищает их от «побега» на пути к данным прослойкам пород.