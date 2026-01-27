Хлеб и молоко — без накрутки: 15 предприятий в Челябинской области добровольно отказались от наценки на продукты первой необходимости

«Метрополис», Челябинская птицефабрика, ГК «РОСМОЛ», Агрофирма «Ариант», «Равис — птицефабрика Сосновская», Магнитогорский птицеводческий комплекс, компания «Флагман», торговые сети «Пятерочка» и «Весна», а также шесть индивидуальных предпринимателей решили заморозить цены на социально важные продукты и ограничить наценку.