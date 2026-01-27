Ричмонд
Домой не пустят? В полиции рассказали, что будет с челябинскими детьми, уехавшими за границу без загранпаспорта

Полиция объяснила, как быть челябинским детям, уехавшим без загранпаспорта.

Источник: Комсомольская правда

В региональном полицейским главке объяснили, что будет с челябинскими детьми, которые сейчас находятся в других странах без загранпаспорта.

Беспокойство у родителей вызвали новые правила пересечения границы. Они начали действовать с 20 января.

Раньше дети до 14 лет могли ездить за рубеж по свидетельству о рождении. Но теперь, чтобы уехать из России или вернуться в страну, ребенку обязательно предъявить загранпаспорт.

Тем не менее, для детей, которые выехали из России до 20 января по свидетельству о рождении, сделают исключение. Им разрешат вернуться в страну без загранпаспорта.

— Дети, не достигшие 14-летнего возраста, которые выехали из страны по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в Российскую Федерацию, — сообщили в полиции.