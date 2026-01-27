173 жителя блокадного Ленинграда проживают в Краснодарском крае

27 января Россия отмечает одну из самых значимых дат в своей истории — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем обращении напомнил о мужестве ленинградцев и сообщил, что на сегодняшний день в регионе проживают 173 свидетеля тех страшных событий.