Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

173 жителя блокадного Ленинграда проживают в Краснодарском крае

Губернатор Кубани напомнил о подвиге защитников Ленинграда.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

27 января Россия отмечает одну из самых значимых дат в своей истории — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем обращении напомнил о мужестве ленинградцев и сообщил, что на сегодняшний день в регионе проживают 173 свидетеля тех страшных событий.

Глава региона отметил, что нацистская осада, длившаяся 872 дня, стала одним из самых жестоких испытаний в истории человечества. Бесконечные артобстрелы, голод и суровые зимы, когда температура опускалась до минус 40 градусов, унесли жизни более миллиона человек.

«Несмотря на все испытания, ленинградцы выстояли. Вражеское кольцо прорвали 18 января 1943 года, а 27 января 1944 года был дан торжественный салют в честь полного снятия блокады», — напомнил Кондратьев.

Губернатор сказал, что даже спустя 82 года трагедия блокадного города остается незаживающей раной. Он отметил особую важность сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям.

«Крайне важно объяснять детям и внукам, какой ценой досталось мирное небо, и противостоять любым попыткам искажать или оправдывать эти события», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше