173 жителя блокадного Ленинграда проживают в Краснодарском крае

27 января Россия отмечает одну из самых значимых дат в своей истории — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем обращении напомнил о мужестве ленинградцев и сообщил, что на сегодняшний день в регионе проживают 173 свидетеля тех страшных событий.
Глава региона отметил, что нацистская осада, длившаяся 872 дня, стала одним из самых жестоких испытаний в истории человечества. Бесконечные артобстрелы, голод и суровые зимы, когда температура опускалась до минус 40 градусов, унесли жизни более миллиона человек.
«Несмотря на все испытания, ленинградцы выстояли. Вражеское кольцо прорвали 18 января 1943 года, а 27 января 1944 года был дан торжественный салют в честь полного снятия блокады», — напомнил Кондратьев.
Губернатор сказал, что даже спустя 82 года трагедия блокадного города остается незаживающей раной. Он отметил особую важность сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям.
«Крайне важно объяснять детям и внукам, какой ценой досталось мирное небо, и противостоять любым попыткам искажать или оправдывать эти события», — написал глава региона в своем телеграм-канале.